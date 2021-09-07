В Молдове снова подорожало топливо

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Это третье по счёту повышение цен менее чем за неделю.

Так, бензин A95 стоит сегодня 20 леев 39 банов – на 16 банов больше, чем вчера. Цена дизельного топлива составляет 16 леев 56 банов за литр – на 14 банов больше.

Методология расчёта цен на топливо была изменена вследствие внесённых по инициативе ПДС поправок. Эксперты предупреждали, что это может привести к повышению стоимости горючего.

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