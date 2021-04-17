В Молдове снова подорожало топливо

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Одна из крупнейших сетей АЗС страны в пятницу вечером обновила ценники.

Бензин A95 подорожал на 70 банов – литр стоит теперь почти 20 леев (19,95). На 30 банов подорожало дизельное топливо – до 16 леев 24 банов. Сжиженный газ “прибавил” 6 банов – 11 леев 35 банов за литр.

С декабря операторы рынка нефтепродуктов уже несколько раз повышали цены на горючее. Эту необходимость они объясняли изменением международных котировок, пишет publika.md.

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