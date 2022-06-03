В Молдове снова подорожали кредиты

В Молдове снова подорожали кредиты

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы решил повысить базовую ставку, применяемую к основным операциям краткосрочной денежно-кредитной политики, на 3 процентных пункта – с 15,5% до 18,5% в год.

Об этом на брифинге заявил губернатор НБМ Октавиан Армашу. Ставки на кредиты и депозиты овернайт также повышены на 3% – до 20,5% и до 16,5% соответственно.

Армашу объяснил ужесточение монетарной политики высокими инфляционными рисками, особенно на мировых рынках.

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