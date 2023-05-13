В Молдове снова подорожал лук

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На прошлой неделе в Молдове после непродолжительного периода стагнации опять подорожал репчатый лук – и в сетевом ритейле, и оптом – в среднем на 1-2 лея/кг, до 16 леев/кг и 25 леев/кг соответственно.

Аналитики EastFruit считают процесс подорожания лука на молдавском рынке в мае ожидаемым и естественным. Сказывается влияние сразу нескольких факторов. Важнейший из них – полная зависимость плодоовощного рынка Молдовы от импорта лука. При этом, в начале мая молдавская таможня работала в “праздничном режиме”, что привело к кратковременному нарушению ритмичности поставок товара. Но и этого незначительного импульса, видимо, оказалось достаточно для того, чтобы оказать влияние на рынок.

Второй фактор “разогрева рынка” тесно связан с первым. Поставки сравнительно недорогого египетского лука на региональный рынок сокращаются. Товарный дефицит начинает восполняться поставками более дорогого лука нового урожая с юга Италии (Каламбрия). В Молдове, видимо, этот лук позиционируется как импорт из Нидерландов. Также некоторые сети супермаркетов Кишинева предлагают “премиальный ассортимент” фасованного репчатого лука красных и белых сортов из Франции, но это товар примерно в полтора раза дороже обычного желтого лука.

Третий фактор – отсрочившаяся из-за осадков и прохладной погоды уборка лука в самой Молдове. Вероятно, местный лук нового урожая поступит на внутренний рынок не раньше первой недели июня. Но, как полагают аналитики EastFruit, это не станет решающим поводом для моментального удешевления лука в стране. Вероятно, на высоком уровне цена на этот товар продержится не менее двух месяцев.

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