В Молдове снова начал дорожать лук

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После непродолжительного и незначительного снижения средней оптовой цены на репчатый жёлтый лук во второй половине сентября на молдавском рынке наметилось подорожание этого товара. К началу октября средняя цена на лук восстановилась до уровня, сохранявшегося в период с третьей недели августа по вторую неделю сентября – 8 леев/кг.

Как считают операторы плодоовощного рынка страны, вероятнее всего, в ближайшие неделю-две лук будет постепенно дорожать – возможно, до 8,5-9 леев/кг. Стимулов для повышения цен фермеры-овощеводы видят минимум два. Первый – возобновившийся рост цен на лук в соседней Украине и, в связи с этим, возросшая активность трейдеров-экспортёров. Пока она не конвертировалась в заметное увеличение сделок купли продажи, однако это наверняка последует, если закупочные цены хотя бы немного увеличатся. Товарный ресурс лука экспортного качества, как сходятся во мнении операторы рынка, в Молдове ещё есть.

Второй фактор поддержки цен – в Молдове к началу октября полностью завершилась уборка лука. Его продаж «с поля» уже нет даже в агрохозяйствах севера страны, которые из-за сентябрьских осадков немного опоздали с окончанием уборочной кампании. То есть поток лука, передержанного в земле и не подходящего по качеству для закладки на хранение, на внутренний рынок иссяк. Вторую неделю на оптово-розничных рынках городов продаётся в основном более качественный, но и более дорогой лук из хранилищ.

Вместе с тем, продавцы отмечают, что спрос внутреннего рынка на лук всё ещё невысок. Сказывается динамично снижающаяся покупательская способность местных потребителей.

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