В Молдове снова дорожают кредиты

0

Нацбанк накануне повысил базовую ставку на 2 процентных пункта — с 10,5% до 12,5%.

Это уже третье повышение базовой ставки в этом году. Ставки на кредиты и депозиты овернайт также выросли на 2% — до 14,5% и 10,5% соответственно.

Базовая (ключевая) процентная ставка – это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков. Размер базовой ставки зависит от спроса и предложений по кредитным ресурсам, процентных ставок федеральных фондов, казначейских ценных бумаг и заявляемых ставок денежного рынка. От размера базовой процентной ставки зависят проценты по вкладам и кредитам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.