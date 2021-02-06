В Молдове снизилось число возведённых зданий

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В прошлом году в Молдове было выдано 3 038 разрешений на строительство. Это на 1,9% меньше, чем в 2019 году.

Национальное бюро статистики сообщает, что большинство разрешений на строительство было выдано в городах – 1 730 (на 6,4% больше, чем в 2019 году). В сельской местности выдано 1 308 разрешений – на 11,0% меньше, чем в предыдущем году.

Больше всего разрешений на строительство выдано в Кишинёве – 186, в АТО Гагаузия – 60 и Северном регионе развития – 18. В Центральном регионе выдано на 111 разрешений на строительство меньше, чем в прошлом году, а в Южном регионе показатель остался на уровне 2019 года, пишет moldpres.md.

Специалисты отмечают, что в 2020 году количество разрешений на нежилые постройки сократилось во всех регионах. В Северном регионе развития выдано 76 разрешений (на 28,1% меньше, чем в 2019 году), в АТО Гагаузия – 61 (на 25,2% меньше), в Центральном регионе – 37 (на 12,4% меньше), в Кишинёве – 31 (на 16,1% меньше), в Южном регионе развития – 6 (на 3% меньше).

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