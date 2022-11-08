В Молдове снижается масштаб сельхозпроизводства на орошаемых землях

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По оценкам специалистов организаций сельхозпроизводителей Молдовы, в 2022 году площадь орошаемых сельхозугодий в стране сократилась примерно на 20-30% по сравнению с показателем в дождливом прошлом году, и, конечно, сильно не дотягивает до показателя в таком же засушливом 2020 году. Между тем, засуха в Молдове продолжается, на большей части территории республики агрономически эффективных осадков не было около полутора месяцев, в отдельных климатических микрозонах – с мая-июня.

Орошаемое земледелие в Молдове условно подразделяется на две категории: «большое» — централизованные (магистральные) системы ирригации, осуществляющие водозабор из рек Днестр и Прут, и «малое» — системы ирригации локального уровня (одного села или одного агрохозяйства), источниками воды для которых служат малые реки, озёра, пруды.

Основу сегмента «большой ирригации» составляют десять магистральных оросительных систем, восстановленных в рамках программы «Compact». Они способны подать воду на 10 тыс. га (по факту, в 2021 орошалось 3,4 тыс. га, в 2020 — 6,5 тыс. га). Всего в стране насчитывается 30 в той или иной мере действующих централизованных систем ирригации, они способны подать воду примерно на 15 тыс. га. Эти системы находятся в госсобственности – на балансе агентства «Apele Moldovei», при этом большая часть систем передана в управление неправительственным ассоциациям водопользователей (всего их зарегистрировано 35). «Малой ирригацией» в стране по экспертным оценкам, охвачено порядка 10 тыс. га.

Итого в стране фактически орошается не более 20-25 тыс. га. Основной спектр культур на орошаемых землях – овощи, ягоды, фрукты и столовый виноград, а также в меньшей мере — сахарная свекла и зерновые (в приднестровском регионе).

Прогноз динамики молдавского орошаемого земледелия в 2023 году, к сожалению, неутешителен. Основной ограничивающий фактор – дорожающие энергоресурсы (если они используются для закачки воды на плантации, то фермерам компенсируется до 50% затрат, однако механизм выделения госкомпенцаций довольно сложен). Помимо этого, в нынешнем году, по наблюдениям фермерских организаций, участились случаи, когда арендаторы озёр нелегально сбрасывают воду в ближайшие речки и ручьи – с целью сбора рыбы. На восстановление водных ресурсов осушенных таким образом водоёмов в засушливые периоды требуется несколько лет.

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