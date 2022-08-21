В Молдове сезон ягод ремонтантных сортов завершается на высоком ценовом уровне

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В 2022 году сезон земляники и малины на молдавском рынке продлится до конца августа, или даже до первых чисел сентября, то есть примерно на две недели дольше, чем в не менее засушливом 2020 году. Вместе с тем, прошедшие во второй декаде августа обильные осадки, в отдельных районах сопровождавшиеся сильным ветром, нанесли ущерб плантациям поздних ягод, особенно малины и ежевики. Влага в этот момент сезона скорее снижает качество ягод, чем увеличивает их урожай и точно создаёт сложности в процессе его уборки. В результате можно ожидать, что поток поздней ягоды на местный рынок сократится, цены на неё, вероятно, в какой-то мере возрастут.

Судя по мониторингу EastFruit, на данный момент уровень средних оптовых цен на землянику садовую в Молдове такой же, как в тот же период августа 2021 года – 55 леев/кг. Малина оптом предлагается в среднем по 60 леев/кг — на 10 леев/кг дороже, чем в конце второй декады августа прошлого года.

В молдавском ритейле – как в сетевом/бутиковом, так и в базарном/лоточном — розничные цены на землянику и малину превышают уровень оптовых цен минимум вдвое. При этом явно высокая наценка потребителей-ценителей не сильно смущает – ягоды раскупаются. Рынок пребывает в относительном равновесии: предложение равно или чуть ниже спроса.

В данной связи представители Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei» отмечают, что несколько лет популяризации поздних ремонтантных (и других нишевых) ягод даёт плоды –покупатель их принял позитивно, несмотря на изменяющуюся структуру потребления «по кризисному стандарту». Даже с учётом сравнительной дороговизны этих ягод, на проходящем 19-21 августа в Кишинёве втором этапе летнего фестиваля-ярмарки ягод и мёда именно ягоды раскупаются быстро.

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