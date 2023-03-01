В Молдове сегодня отмечают “Мэрцишор”

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Весна в Молдове начинается с чудесного праздника “Мэрцишор”. Его символом являются маленькие бутоньерки в виде цветочков, сочетающих белый и красный цвета, которые обозначают борьбу жизни со смертью и здоровья с болезнью. Кроме того, мэрцишор является талисманом удачи, благополучия и уважения.

Мэрцишоры принято носить на одежде весь месяц, а 31 марта их снимают и развешивают на деревьях. Тому, кто это сделал, весь год будет сопутствовать успех.

Мэрцишор также является символом весны, возрождения природы и всего, что нас окружает.

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