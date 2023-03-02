В Молдове саженцы плодовых деревьев подорожали на 50%

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Саженцы плодовых деревьев, черенки винограда, цветы, а также декоративные кустарники стоят на 50% дороже, чем в прошлом году.

Торговцы оправдывают повышение цен тем, что у них увеличились расходы, но говорят, что недостатка в покупателях по-прежнему нет, сообщает tvrmoldova.md.

На рынке на улице Кэрбунарилор в Кишинёве одним из самых дорогих кустарников является голубика. Её импортируют из Польши и Румынии, цена может достигать 500 леев.

В этом году саженцы фруктовых деревьев стоят от 50 до 100 леев, кустарники и декоративные деревья – от 10 до 500 леев, а виноград – до 30 леев за куст. По словам специалистов, посадку можно проводить с конца февраля до середины апреля, до того как деревья вступят в вегетацию.

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