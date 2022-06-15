В Молдове с визитом находится миссия МВФ

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Рубеном Атояном, посетит Молдову с 15 по 21 июня. Это будет рабочий визит, а не формальный обзор по программе с МВФ.

Цель поездки – собрать информацию о макроэкономической ситуации и обсудить бюджетно-налоговую политику, денежно-кредитную политику и другие важные политики в контексте текущей программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Подобные визиты экспертов МВФ являются стандартной практикой в рамках сотрудничества со странами, внедряющими программы при поддержке Фонда, и проводятся вне рамок официального цикла обзоров программ.

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