В Молдове с прилавков изъяли более полумиллиона порций опасного для здоровья мороженого

В Молдове с прилавков изъяли более полумиллиона порций опасного для здоровья мороженого

Накануне Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) получило уведомление о том, что для производства мороженого Bounty, Snickers и Twix, которое также попало на полки молдавских магазинов, используется окись этилена.

В связи с этим НАБПП провело расследование и выявило импортёров некачественного мороженого. В результате специалисты определили места, куда был доставлен товар.

Так, из торговой сети было изъято:

  • мороженое Bounty 39,1г/50,1мл/24/24 – 25 840 порций;
  • мороженое Snickers 48г/53мл/24/24 – 457 788 порций;
  • мороженое Snickers 66г/72,5мл/24/24 – 16 689 порций;
  • мороженое Twix 40г/50мл/24/24 – 8856 порций;
  • мороженое Bounty pack 39,1г/50,1мл *6 шт. – 201 порция;
  • мороженое Twix 40г/50мл*6 шт. – 35 порций. 

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