В Молдове с понедельника обновляются тарифы на пассажирские перевозки

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Национальное агентство автомобильного транспорта установило предельные тарифы на регулярные пассажирские районные и межрайонные перевозки. Новые цены будут применяться с 9 января.

На межрайонные/междугородние перевозки:

79 банов/км на категорию комфорта II

89 банов/км на категорию комфорта I

На внутрирайонные (местные) перевозки:

89 банов/км для категории комфорта II

99 банов/км для категории комфорта I

Тариф основан на средней цене на нефтепродукты в период с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

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