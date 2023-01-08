В Молдове с понедельника обновляются тарифы на пассажирские перевозки

В Молдове с понедельника обновляются тарифы на пассажирские перевозки

Национальное агентство автомобильного транспорта установило предельные тарифы на регулярные пассажирские районные и межрайонные перевозки. Новые цены будут применяться с 9 января. 

На межрайонные/междугородние перевозки:

  • 79 банов/км на категорию комфорта II
  • 89 банов/км на категорию комфорта I

На внутрирайонные (местные) перевозки:

  • 89 банов/км для категории комфорта II
  • 99 банов/км для категории комфорта I

Тариф основан на средней цене на нефтепродукты в период с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

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