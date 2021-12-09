В Молдове с начала года выявили 9 случаев гриппа

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Девять случаев гриппа было зарегистрировано в нашей стране с начала года, четыре из них – на прошлой неделе. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здоровья.

По данным ведомства, три случая гриппа выявили у детей в возрасте до 4 лет. Один случай гриппа был подтверждён у 18-летнего жителя столицы. Состояние здоровья заболевших оценивается как удовлетворительное. Двое детей госпитализированы, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что с начала сезона от гриппа привились около 100 тысяч человек. А в прошлом году в Молдове не было зарегистрировано ни одного случая сезонного гриппа.

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