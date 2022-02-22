В Молдове с начала года из-за пожаров пострадало более 6000 га растительности

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям совершили 1 335 выездов для устранения пожаров, которые затронули 6 233 га. Такое данные обнародовали сегодня на пресс-конференции ведомства.

В ходе конференции начальник Главного управления превенции ГИЧС Олег Малашевский и заместитель начальника НИОБ Виктор Маноле рассказали о влиянии лесных пожаров, которые часто случаются в Молдове, а также об ущербе, зарегистрированном в случае распространения вспышек. Также выступающие сообщили о рекордном количестве вмешательств пожарных в выходные дни: только за субботу пожарные потушили более 1 000 гектаров горящей растительности.

В связи с этим руководство ГИЧС призвало население не поджигать траву, камыш и бытовые отходы, так как в условиях низкой влажности, ветра и высоких температур любые искры могут быстро распространяться, пишет moldpres.md.

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