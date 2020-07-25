В Молдове с начала года более 600 тысяч человек получили компенсированные лекарства

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Каждый пятый молдаванин в первой половине текущего года получил компенсированные лекарства, покрываемые фондами обязательного медицинского страхования. Около 370 тысяч получили компенсированные препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний, а около 94 тысяч – антидиабетические препараты. Общий размер расходов на частично или полностью компенсированные лекарства составил 314 млн леев, увеличившись почти на 15 млн леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) уточняет, что список компенсируемых препаратов содержит 153 общих международных наименования. Перечень можно найти у семейного врача, в аптеках, в Info CNAM (0 800 99999) и на сайте учреждения в рубрике „Компенсируемые лекарства”, передаёт ipn.md.

Препараты предназначены для людей с острыми и хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечнососудистые, желудочно-кишечные, офтальмологические, респираторные, психические, неврологические, эндокринные, редкие заболевания и т.д. Компенсированными препаратами обеспечиваются в том числе беременные женщины и дети.

Полностью или частично компенсируемые препараты назначаются семейным врачом или, при необходимости, педиатром, эндокринологом, психиатром или неврологом, указывающим в рецепте общее международное название препарата. Получатель может выбрать в аптеке компенсируемый препарат из ряда медикаментов с разными торговыми названиями, но с общим международным наименованием.

В этом году на компенсируемые лекарства было запланировано около 655 млн леев, а на выдачу соответствующих препаратов НКМС заключила контракты с 221 фармацевтическими поставщиками с их филиалами.

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