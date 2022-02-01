В Молдове резко выросло число случаев ветрянки у детей

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Число детей, заболевших ветряной оспой, увеличилось более чем на 10% в январе по сравнению с декабрём прошлого года. Врачи предупреждают, что при отсутствии должного лечения болезнь может иметь серьёзные последствия для здоровья, такие как энцефалит или пневмония.

– В январе было зарегистрировано 305 случаев заболевания ветрянкой, из них 282 случая диагностированы у детей (92%). Чаще всего ветрянку выявляли у малышей, посещающих детский сад, — рассказала врач-эпидемиолог Оксана Константинова.

Врачи рекомендуют гражданам обращаться к врачу при первых признаках заболевания, передаёт publika.md.

– Сначала высыпания появляются на спине, затем на груди, после чего на лице и на остальных частях тела. Родителям рекомендуется наблюдать за детьми, соблюдать гигиену, следить за температурой. И, конечно же, нужно обрабатывать сыпь антисептическими растворами и временно отказаться от принятия ванн, — говорит семейный врач Людмила Рымбу.

По словам врачей, ветрянкой можно заболеть в любом возрасте. В некоторых случаях болезнь протекает с осложнениями, а последствия могут быть серьёзными.

– Ветрянка особенно опасна для беременных женщин, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. Также осложнения могут проявиться у людей, больных раком, получающих иммуносупрессивное лечение, а также больных ВИЧ-СПИДом, — говорит Людмила Рымбу.

За последний год в Кишинёве было зарегистрировано более тысячи случаев ветрянки.

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