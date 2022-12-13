В Молдове резко выросло число случаев ОРВИ

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В Республике Молдова наблюдается агрессивный рост числа случаев ОРВИ, особенно у детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

По её словам, сейчас все больницы перегружены, открываются новые педиатрические отделения, передаёт moldpres.md.

– Это тоже результат пандемии COVID-19, когда мы отмечали спокойный период в отношении ОРЗ, — считает министр.

Немеренко призвала родителей обращаться к врачу при первых же симптомах заболевания у ребёнка во избежание возможных осложнений, в том числе пневмонии, отита и гайморита.

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