В Молдове разрешили запускать некоторые виды дронов без согласования с Органом гражданской авиации

В Молдове разрешили запускать некоторые виды дронов без согласования с Органом гражданской авиации

Орган гражданской авиации упростил процедуру эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. Введены две новые категории беспилотных летательных аппаратов – “игрушка” и “аэромодель”, полёты которых в неконтролируемом воздушном пространстве (класс G) до высоты менее 30 метров больше не требуют получения письменного разрешения от ОГА и предварительной координации со службой воздушного движения ГП “Moldatsa”.

Лица, владеющие дронами, отвечающими другим условиям, кроме вышеперечисленных, по-прежнему должны обращаться в Управление лёгкой авиации Органа гражданской авиации для получения необходимых разрешений, передаёт ipn.md.

– Орган гражданской авиации готов и далее содействовать развитию сферы использования беспилотных летательных аппаратов, обеспечивая при этом приемлемый уровень безопасности полётов и авиационной безопасности, выполняя эти обязанности в условиях максимальной прозрачности, – отмечается в пресс-релизе учреждения.

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