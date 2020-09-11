В Молдове разрешили проводить свадьбы и крестины

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Ранее введенный запрет был отменен сегодня Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. В мероприятиях, однако, могут участвовать не более 50 человек. Все они должны соблюдать противокоронавирусные правила.

Напомним, что сегодня режим ЧП в области здравоохранения был продлен еще на 15 дней – до 30 сентября. Члены Комиссии призывают граждан соблюдать три “золотых” правила для недопущения распространения коронавируса: постоянно следить за гигиеной рук, сохранять безопасное расстояние и правильно носить маски в общественных местах и закрытых помещениях.

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