В Молдове разрешили проводить свадьбы и крестины

В Молдове разрешили проводить свадьбы и крестины

Ранее введенный запрет был отменен сегодня Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. В мероприятиях, однако, могут участвовать не более 50 человек. Все они должны соблюдать противокоронавирусные правила. 

Напомним, что сегодня режим ЧП в области здравоохранения был продлен еще на 15 дней – до 30 сентября. Члены Комиссии призывают граждан соблюдать три “золотых” правила для недопущения распространения коронавируса: постоянно следить за гигиеной рук, сохранять безопасное расстояние и правильно носить маски в общественных местах и закрытых помещениях.

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