В Молдове разоблачили ОПГ: изъяты наркотики на 1,3 млн леев, задержаны трое

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Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на продаже наркотических средств.



По данным пресс-службы ГИП, были задержаны трое членов ОПГ. Речь идёт о лидере группировки и “курьерах” в возрасте от 19 до 30 лет. Двое из них были помещены под предварительный арест, третий находится под следствием на свободе.

За незаконной деятельностью подозреваемых следили в течение двух месяцев. В ходе следственных мероприятий было установлено, что члены ОПГ торговали наркотиками типа PVP (“соль”), амфетамином и психотропными веществами нового типа (НПВ) через интернет-магазины.

В результате обысков в домах и съёмных квартирах подозреваемых было изъято около 2 кг наркотиков, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты и т.д. Общая сумма конфискованных наркотических веществ составляет около 1,3 млн леев.

Расследование продолжается.

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