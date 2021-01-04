В Молдове разоблачили крупную наркосеть: запрещённые вещества ввозили водители фур

В Молдове разоблачили крупную наркосеть: запрещённые вещества ввозили водители фур

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы. Четверо уроженцев Кишинёва и Яловен, работавшие водителями грузовиков, завозили в Молдову наркотики.

В ходе обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых были обнаружены 3 000 таблеток “экстази”, весы и оборудование, предназначенное для продажи наркотиков, а также деньги, полученные в результате преступной деятельности. Приблизительная стоимость конфискованного оценивается в миллион леев.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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