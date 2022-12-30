В Молдове растёт спрос на талисман Нового года – кроликов

0

Кролики в тренде. В Молдове растёт спрос на талисман Нового года. Зверьков покупают в качестве подарка.

Декоративные кролики породы ангора разместились в селе Бутучены. Обживают мини-ферму в туристическом комплексе. Зверьки к сельскому укладу хоть и адаптировались, но диктуют свои правила.

– Это необычная порода. Они немного капризнее, нежнее, чем домашние кролики, такие чистюли. Нервничают, если грязно в клетке. Каждое утро мы наводим у них порядок. Купаем их, чтобы были чистыми и пушистыми, – рассказала сотрудница ресторана Стелла Чекан.

Кролики освоились и в помещении ресторана. Здесь уже проводят большую часть времени и стали своего рода живой декорацией.

Декоративные кролики очень контактные и буквально сами идут к гостям на руки. Животные нравятся туристам, поэтому их семейство планируют увеличить. Бывают и курьёзные ситуации, когда приходится уверять посетителей, что кроликов здесь не едят.

– Те, кто приходят к нам впервые, спрашивают: «Надеюсь, вы их не готовите?» Конечно, нет! Это наши добрые друзья. Надеемся, что и новый год будет таким же ласковым, как эти кролики, – сказала Стелла Чекан.

Бум на кроликов и в образовательных учреждениях. В кишинёвском Центре юных натуралистов разводят породу серые великаны. Недавно на свет появились три крольчонка.

– Они привыкли к взаимодействию с детьми. Они залюблены и заласканы. Это наши друзья, это наши питомцы. Мы обучаем деток правильно ухаживать за кроликами, –рассказала директор Центра юных натуралистов Чезара Корниенко.

Дети чувствуют ответственность, старательно дежурят по очереди.

Астрологи предрекают счастливый год, без потрясений. Он будет отражать характер животного. Кролик – ласковый и нежный. Не способен нанести серьёзный вред. Животное не любит одиночество, поэтому год сулит семейное благополучие.

Покладистый кролик бед не принесёт. В силу талисмана года верят и взрослые, и дети, передаёт mir24.tv.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.