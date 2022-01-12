В Молдове растёт спрос на медполис: с начала года его приобрели более 6 тысяч человек

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С начала года более шести тысяч человек купили полис обязательного медицинского страхования, что почти на 600 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнили в Национальной компании медицинского страхования, объем финансовых средств, накопленных с 1 по 10 января этого года в фондах ОМС от уплаты медстраховки в фиксированной сумме, составляет более 11 млн леев, что примерно на 1 млн больше по сравнению с прошлым годом, передаёт moldpres.md.

Большинство плательщиков получили скидки в размере 50% от стоимости полиса. Это: учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, арендодатели, другие лица, не трудоустроенные и незастрахованные государством, иностранные граждане с правом временного проживания в Республике Молдова.

В условиях пандемии также резко увеличилось количество людей, выбравших оплату медицинского страхования через государственную службу электронных платежей MPay. Количество людей, оплативших медстраховку через MPay, превысило 4500 человек, что на 1500 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Национальная компания медстрахования напоминает, что в течение первых трех месяцев года лица, обязанные самостоятельно приобрести медстраховку, уплачивают взнос по обязательному медицинскому страхованию со скидками в размере 50%, 60% и 75% от его стоимости.

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