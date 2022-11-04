В Молдове растёт площадь орошаемых виноградников

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Участники прошедшей в Кишинёве Международной конференции «Столовый виноград Украины 2022: опыт Молдовы» сошлись во мнении, что важным фактором, серьёзно ограничивающим возможность получения стабильных урожаев столового винограда высокого качества, является слабое распространение ирригации в виноградарстве. Но на протяжении последних трёх лет в Молдове ситуация меняется к лучшему.

Как утверждает Андрей Ботезату, эксперт проекта PCRR/USAID (Молдова), благодаря увеличению доли госсубсидий в структуре инвестиций в производственную инфраструктуру многолетних насаждений, всего за несколько лет доля плантаций столового винограда, оснащённых системами ирригации, выросла до 25% от их общей площади (почти 18 тыс. га). Это обстоятельство благоприятно сказывается на качестве продукции.

Представители ассоциаций виноградарей подтверждают тот факт, что многие новые плантации, а также молодые виноградники, переводятся под орошение. В наибольшей мере этим процессом охвачены хозяйства центральных районов страны. Тем не менее, масштаб ирригации в столовом виноградарстве Молдовы в целом пока не так велик. Точность и оперативность сбора данных ведомствами, к сожалению, невысока, а экспертные оценки колеблются в широком диапазоне. В частности, в случае орошаемого виноградарства – от 10-15% до 25%.

Определённую роль, видимо, играет и то обстоятельство, что в ряде случаев ирригация в плодоводстве Молдовы находится в «серой зоне». Законодательство страны допускает использование подземных источников воды в целях орошения сельхозугодий, однако пакет нормативных актов, регулирующих эту сферу, пока не до конца укомплектован. Помимо этого, качество воды из подземных источников далеко не всегда укладывается в нормативы. Поэтому орошение из этих источников применяется не регулярно, а в критических ситуациях.

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