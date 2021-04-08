В Молдове растёт число тяжёлых случаев COVID-19 среди детей и беременных

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Об этом накануне сообщила государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык. По данным Минздрава, с начала пандемии коронавирусом в Молдове заболели порядка 12 тысяч детей и более 500 беременных женщин.

– В последнее время всё чаще регистрируются тяжёлые случаи COVID-19 среди детей и беременных. Чаще всего заболевают дети, посещающие детские сады и школы, поэтому этим категориям лиц очень важно строго соблюдать все защитные меры, – отметила Татьяна Затык.

На сегодняшний день лечение от коронавируса в больницах проходит 3 851 пациент, из которых 316 находятся в крайне тяжёлом состоянии, а 54 человека подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт agora.md.

За последние сутки от COVID-19 вылечились 1 105 человек, а всего – 218 711. На дому лечатся 8 790 граждан.

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