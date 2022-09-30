В Молдове растёт число случаев тяжёлых аллергических реакций после укусов насекомых

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Врачи Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи бьют тревогу. В последнее время к ним всё чаще обращаются граждане с серьёзными аллергическими реакциями после укусов пчёл или ос.

Так, с начала сентября в “скорой” зарегистрировали 28 подобных вызовов. Во всех случаях пациентов доставили в больницу, пишет timpul.md.

Последний случай тяжёлой аллергии зафиксировали накануне. 57-летняя жительница Глодянского района обратилась за помощью к врачам после укуса пчелы. На фоне общей слабости и затруднённого дыхания у пострадавшей случился обморок. Женщина упала и ударилась головой. Родные вызвали ей скорую помощь.

Врачи диагностировали у сельчанки анафилактический шок. Женщину доставили в реанимационное отделение Глодянской районной больницы.

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