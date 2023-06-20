В Молдове растёт число миллионеров

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За прошедший год 4 810 граждан страны получили доход, превышающий 1 миллион леев. Это примерно на 800 человек больше по сравнению с 2021 годом. Данные обнародовал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Петру Ротару.

Наибольшая сумма дохода, задекларированная физическим лицом, составила 43,8 млн леев. При этом самому молодому миллионеру 19 лет, а самому пожилому – 82 года. Петру Ротару отметил, что самый молодой миллионер работает в секторе информационных технологий.

Совокупный доход, полученный лицами с доходом свыше одного миллиона леев, составил 17,69 миллиарда леев. Налог, удержанный с этих сумм, составил 1,45 миллиарда леев. Для сравнения, в 2021 году этот доход составил 12,82 миллиарда леев, а удержанные налоги – 837,9 миллиона леев, пишет ipn.md.

В 2022 году от лиц, осуществляющих экономическую деятельность, было получено 104 965 деклараций о подоходном налоге, а от физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, поступило 175 835 деклараций. Сумма доходов, полученных от физлиц-плательщиков подоходного налога за 2022 год, составила 98,2 миллиарда леев. Доходы получили 1,53 миллиона человек, а задекларированный подоходный налог составил 7,2 миллиарда леев. В совокупном объёме доходов, полученных физическими лицами, преобладают доходы в виде заработной платы (74,13%), далее следуют доходы от дивидендов (12,92%) и доходы от передачи во владение и/или пользование движимого и недвижимого имущества, за исключением сельскохозяйственных угодий (3,1%).

По экономическим агентам за 2022 год были зарегистрированы общие доходы в размере 639,3 миллиарда леев и общие расходы в размере 586,5 миллиарда леев. По сравнению с 2021 годом, доходы увеличились на 127,4 миллиарда леев, а расходы выросли на 122,9 миллиарда леев. Подоходный налог, заявленный экономическими агентами на 2022 год, составил 6,7 миллиарда леев, что на 0,9 млрд леев выше налога, исчисленного на 2021 год.

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