В Молдове растёт число ложных звонков о бомбах

0

За первые 6 месяцев года количество случаев “телефонного терроризма” в стране увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчёта молдавской полиции, пишет stiri.md. Так, за полгода было зарегистрировано 27 предупреждений о бомбах, все они были ложными. За указанный период сотрудники правоохранительных органов выявили 16 граждан, сообщивших ложные сведения о взрывоопасных объектах.

По данным территориальных подразделений полиции, 7 звонков поступило в ИП Единец, 6 – в ИП Буюкан, по 3 – в ИП Центра и Чекан, по 2 – в ИП Рышкановки и ИП Бельц, по 1 – в ИП Унген, Флорешт, Оргеева и Бендер.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.