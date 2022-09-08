В Молдове растёт число ДТП с участием детей

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Число дорожных происшествий на пешеходных переходах с участием детей в 2022 году возросло по сравнению с прошлым годом. С января зарегистрировано 55 инцидентов, тогда как в 2021 их было 48.

По информации полиции, в большинстве случаев виновны водители, которые не пропускают пешеходов. При этом риск существенно возрастает в начале учебного года, пишет gagauzinfo.md.

В связи с этим Национальный инспекторат общественной безопасности выступил с рекомендациями для родителей, учащихся и водителей.

– Рекомендуем водителям соблюдать Правила дорожного движения, особенно на переходах возле образовательных учреждений. Не парковаться возле пешеходного перехода, так как другие водители могут не увидеть ребёнка, который уже находится на “зебре” – рассказала Наталья Головко, офицер пресс-службы НИОБ.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, в августе только на территории Кишинёва произошло 99 ДТП, в результате которых два человека погибли и 113 получили ранения.

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