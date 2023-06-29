В Молдове растёт рынок радио. Число слушателей в 2022 году увеличилось на 85%

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По данным Ассоциации рекламных агентств, за последний год прирост радиослушателей составил 85%. Увеличивается и число тех, кто слушает радио в онлайне — плюс 30%. Всё это — общемировая тенденция, которая дошла и до региона. Популярность радио растёт и в соседних Румынии и Украине.

Кроме увеличения слушателей растёт и рынок рекламы на радио. По подсчётам главы рекламного агентства и владельца нескольких радиостанций в Кишинёве Андрея Жикола, в 2022 году его объём достиг 2,2 млн долларов, передаёт yellowpages.md.

Он рассказал, что в соседних странах такой же тренд. Например, объём рекламного рынка Румынии в 2022 году составил 642 млн евро. Из этой суммы 31,9 млн евро — это рынок радиорекламы. По сравнению с 2021 годом рост составил 10%. Украинский рынок радио оценивался до войны тоже в 32 млн евро. Из-за войны он, конечно, просел вдвое по деньгам, но интерес к радио только растёт.

По мнению Жикола, радио сейчас в моде, во многом тут сыграли подкасты, и радио превратилось в универсальную платформу и развлекательную площадку.

– Радио стало мультиплатформенным, мода на аудиоконтент растёт. Радио получило новое возрождение ещё и благодаря крутым наушникам, люди занимаются спортом, выходят гулять. Аудио можно слушать и чем-то заниматься. И радио начинают активно развивать, — заключил глава рекламного агентства.

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