В Молдове расширился диапазон цен на молодой картофель

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В течение первой половины мая на молдавском рынке оптовая цена на импортный (североафриканский, балканские страны) картофель опустилась на 10-15%, ниже $1/кг. В сетевой рознице Кишинёва такой картофель есть далеко не во всех маркетах. А там, где его предлагают покупателям, ценник за указанный период снизился на 15-20%, в среднем до 24-26 леев/кг ($1,34-1,46/кг).

При этом качество импортного картофеля (Македония) визуально «подсело». Рыночные операторы объясняют это наблюдение невысоким спросом, оборотом и, как следствие, нерегулярными поставками.

Между тем, в магазинном сегменте ритейла есть широкий ассортимент картофеля урожая прошлого года, в том числе отсортированного, вымытого и расфасованного в потребительскую упаковку разного типа. От низкокачественного картофеля нового урожая качественный прошлогодний картофель внешне мало отличается. При этом цена на этот товар в два и более раза ниже, чем на молодой импортный картофель. На городских оптовых рынках средняя цена на прошлогодний картофель (в основном украинский) выросла на прошлой неделе в среднем на $0,01/кг из-за укрепления курса молдавского лея. Хотя средняя цена в национальной валюте на картофель фактически не изменилась – около 6,5 леев/кг (0,37/кг).

В бутиково-лоточной рознице появились первые предложения молдавского картофеля нового урожая – фермерского, мелкого, но не дешевле 30 леев/кг ($1,96/кг).

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