В Молдове расширен список социально значимых товаров

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В Молдове расширен перечень социально значимых товаров, на которые ограничивается торговая надбавка. Он был дополнен такими продуктами, как: свинина на кости; мясо птицы; замороженная рыба; свекловичный сахар; макароны; свежие яйца; картофель; лук; белокочанная капуста; морковь и красная свекла.

При реализации социально значимых товаров юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны указывать в первичных документах строгой отчётности закупочную/отпускную цену товара и общую сумму применённой торговой надбавки.

Министерство экономики уточняет, что социально значимые товары реализуются по закупочным/ отпускным ценам с применением торговой надбавки, не превышающей 20%, за исключением хлеба и калачей, для которых применённая торговая надбавка не превышает 10%. Социально значимые товары, как импортные, так и отечественные, подлежащие переработке в коммерческих единицах, реализуются с применением совокупной торговой надбавки, которая не превышает 40% от закупочной/отпускной цены, отмечает www.moldpres.md.

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