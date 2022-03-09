В Молдове раскрыли крупную схему контрабанды этилового спирта (ВИДЕО)

В Молдове раскрыли крупную схему контрабанды этилового спирта (ВИДЕО)

Сотрудники полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам ликвидировали канал поставки этилового спирта на 18 000 000 леев.

Члены преступной группы перевозили алкоголь без акцизных марок для последующего сбыта в Украине. В рамках расследования было проведено 40 обысков и более 30 спецмероприятий. С поличным удалось задержать 48-летнего жителя Яловен, перевозившего этиловый спирт ориентировочной стоимостью 1,4 млн леев. В ходе одного из обысков также изъяли партию алкогольной продукции на 5 млн леев и более 300 тысяч леев сомнительного происхождения.

Правоохранительные органы продолжают расследование для привлечения к ответственности всех причастных к контрабандной схеме.

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