В Молдове проводят неделю пропаганды грудного вскармливания

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До 26 августа в медицинских учреждениях ряда населённых пунктов страны будут организованы мероприятия по пропаганде грудного вскармливания.

Кампания организована Министерством здравоохранения и ВОЗ Молдовы в сотрудничестве с Медуниверситетом «Николае Тестемицану» и Обществом педиатрии Молдовы, Центром передового опыта в области медицины и фармации «Раиса Пакало», Ассоциацией медсестёр Молдовы, Ассоциацией проекта «Кормящая мать». Акция приурочена к Всемирной неделе грудного вскармливания, которая отмечается в первую неделю августа.

Информационные мероприятия запланированы в Бельцах, Флорештах, Хынчештах, Калараше и Чадыр-Лунге. Они проводятся на открытом воздухе на территории местных больниц. Специалисты будут рассказывать будущим матерям и родителям с маленькими детьми о пользе грудного молока и правильных способах грудного вскармливания. При этом будут даны рекомендации по питанию малышей и мам, пишет moldpres.md.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в Молдове на грудном вскармливании до 6 месяцев находятся около 78,4% детей. До года этот показатель составляет 65,2%, а до 2 лет на грудном вскармливании находятся около 6 600 детей.

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