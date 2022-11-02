В Молдове проводят информкампанию по безопасному использованию банковских карт

В Молдове проводят информкампанию по безопасному использованию банковских карт

Генеральный инспекторат полиции запустил сегодня информационную кампанию «Будь осторожен! Пользуйся платёжными картами безопасно!».

Как отметил начальник отдела по расследованию компьютерных преступлений Юрие Рошка, население проинформируют о важности безопасной навигации в Интернете и рисках, связанных с использованием электронных платёжных средств.

В 2021-2022 гг. к нам поступили сотни заявлений о хищениях средств с банковских карт. В результате противоправных действий были присвоены десятки миллионов леев. Вот почему необходимо информировать граждан о мерах предосторожности. Банковские карты — персональные платёжные средства, поэтому нельзя никому сообщать свои коды. Эта информация не должна передаваться по СМС или по телефону сомнительным лицам, — уточнил Рошка, пишет moldpres.md.

Население призывают быть осторожными при выполнении онлайн-операций.

Когда мы совершаем электронный платёж, следует убедиться, что сайт, на который переводятся средства, является безопасным. К сожалению, мошенники разными способами связываются с людьми, выдают себя за представителей банков и запрашивают личные данные, которые используют для кражи денег. Чаще всего жертвами преступников становятся жители сельской местности или студенты, — подчеркнул сотрудник ГИП.

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