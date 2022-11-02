В Молдове проводят информкампанию по безопасному использованию банковских карт

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Генеральный инспекторат полиции запустил сегодня информационную кампанию «Будь осторожен! Пользуйся платёжными картами безопасно!».

Как отметил начальник отдела по расследованию компьютерных преступлений Юрие Рошка, население проинформируют о важности безопасной навигации в Интернете и рисках, связанных с использованием электронных платёжных средств.

В 2021-2022 гг. к нам поступили сотни заявлений о хищениях средств с банковских карт. В результате противоправных действий были присвоены десятки миллионов леев. Вот почему необходимо информировать граждан о мерах предосторожности. Банковские карты — персональные платёжные средства, поэтому нельзя никому сообщать свои коды. Эта информация не должна передаваться по СМС или по телефону сомнительным лицам, — уточнил Рошка, пишет moldpres.md.

Население призывают быть осторожными при выполнении онлайн-операций.

Когда мы совершаем электронный платёж, следует убедиться, что сайт, на который переводятся средства, является безопасным. К сожалению, мошенники разными способами связываются с людьми, выдают себя за представителей банков и запрашивают личные данные, которые используют для кражи денег. Чаще всего жертвами преступников становятся жители сельской местности или студенты, — подчеркнул сотрудник ГИП.

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