В Молдове проводят информационную кампанию по использованию обогревателей

В Молдове проводят информационную кампанию по использованию обогревателей

Сотрудники ГИЧС информируют граждан о правильном использовании электрических нагревательных приборов и газовых котлов. Кампания продлится до марта. 

Как подчеркнула пресс-секретарь ведомства Лилиана Пушкашу, электрические нагревательные приборы должны быть разрешены к эксплуатации и сертифицированы.

– Необходимо, чтобы они были приобретены в специализированных магазинах. В случае неисправности для устранения проблемы важно обратиться к специалисту и не прибегать к самостоятельному ремонту. Приборы нельзя оставлять без присмотра. Ночью их нужно отключать, — отметила Пушкашу.

По данным ГИЧС, с начала года от отравления угарным газом пострадали 18 человек. В результате осложнений шестеро из них скончались, передаёт moldpres.md.

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