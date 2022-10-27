В Молдове проводят информационную кампанию о преимуществах обязательного медстрахования

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Национальная компания медицинского страхования (CNAM) запустила кампанию под девизом «Лучше быть застрахованным».

– В рамках кампании будут представлены права застрахованных лиц, чтобы облегчить их доступ к компенсируемым лекарствам и медицинским изделиям. CNAM подготовила три социальных ролика. В них обращается внимание на услуги, которыми могут пользоваться застрахованные лица в медучреждениях. В то же время будут организованы семинары с поставщиками медицинских и фармацевтических услуг, — рассказал директор ведомства Ион Додон.

Он отметил, что в этом году удалось сократить время ожидания проведения обследований онкобольных, а также был расширен перечень компенсируемых лекарств и медицинских изделий.

– У нас большие амбиции на 2023 год. Речь идёт об оцифровке и исключении человеческого фактора в процессе записи граждан на передовые медицинские услуги, — подчеркнул Ион Додон, пишет moldpres.md.

Информационная кампания о преимуществах обязательного медицинского страхования продлится до 31 марта 2023 года.

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