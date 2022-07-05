В Молдове проводится кампания по предотвращению случаев утопления

В Молдове проводится кампания по предотвращению случаев утопления

Кампания по предотвращению случаев утопления проводится ежедневно на берегах водоёмов страны. Накануне информационные мероприятия проводились в районах Кантемир, Штефан-Водэ, Флорешты, Сороки и Единцы.

Отдыхающие получили информационные буклеты и прошли соответствующий инструктаж по правилам поведения на воде и оказания первой помощи в случае утопления. Граждан призвали не отдыхать на берегу водохранилищ, где нет спасательных станций. Взрослым настоятельно рекомендуется строго следить за детьми. Также спасатели напоминают о рисках при купании в нетрезвом состоянии.

По данным ГИЧС, с начала 2022 года в водоёмах страны утонули 30 человек, в том числе трое детей.

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