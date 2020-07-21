В Молдове проведут первые клинические испытания на пациентах с COVID-19

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Первые клинические испытания SARS CoV-2 (COVID-19), которые предусматривают введение препарата клинического исследования пациентам со средне-тяжелой формой коронавируса, одобрены сегодня, 21 июля, на заседании Комиссии по лекарственным средствам при Агентстве по лекарствам и медицинским приборам. Исследования будут проводиться в Республиканской клинической больнице “Тимофей Мошняга”.

Согласно Агентству, первое клиническое исследование начато европейским представительством всемирно известной фармацевтической компании из США, специализирующейся на разработке новых молекул, которые предлагают клинические исследования инновационного препарата для лечения острого повреждения легких, связанного с COVID-19. Исследование будет проводиться под руководством главного исследователя, профессора, директора Клиники анестезии и интенсивной терапии Виктора Кожокару.

Второе исследование инициировано американской биотехнологической компанией с препаратом нового поколения в качестве исследовательского продукта, который, согласно Агентству, проявил многообещающую противовирусную активность против ряда коронавирусов человека, передаёт ipn.md.

Генеральный директор Агентства Еремей Присяжнюк считает большой привилегией и одновременно возможностью для Молдовы тот факт, что эти крупные фармацевтические компании по исследованию, разработке и производству лекарств из США, ЕС и Канады, которые задаются целью разработать эффективные препараты для лечения инфекции COVID-19, выбрали нашу страну для проведения клинических исследований, а препараты получат включительно молдавские граждане.

Оба клинических исследования проводятся по инициативе Компании клинических исследований ARENSIA Exploratory Medicine Moldova.

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