В Молдове прошли учения по моделированию процесса вакцинирования против COVID-19

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В контексте начала национальной кампании по вакцинации против COVID-19 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство общественного здоровья в партнёрстве со Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ в Молдове организовали учения по моделированию процесса приёма, распространения и введения вакцины.

Как передаёт moldpres.md, таким образом Молдова приводит свои механизмы управления вакцинами в соответствие с международными рекомендациями и стандартами.

По данным Минздрава, первые партии прививки могут прибыть в Молдову в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 264 000 доз, произведённых Oxford/AstraZeneca. 30 января ведомство получило подтверждение доставки вакцин с платформы COVAX.

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