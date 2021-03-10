В Молдове прошли массовые проверки соблюдения мер борьбы с коронавирусом: какие нарушения были выявлены

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685 рынков, 1865 единиц общественного транспорта, 2245 АЗС, 5429 торговых единиц, 1399 общепитов и 1609 зон отдыха на свежем воздухе проверили с 1 по 8 марта сотрудники полиции. В мероприятиях были задействованы 5355 правоохранителей.

По результатам проверок были выявлены многочисленные нарушения. Так, граждане не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски в открытых и закрытых общественных местах. Общепиты нарушают предписанный им режим работы. Не соблюдается и самоизоляция. Пожилые люди продолжают находиться в общественных местах без крайней надобности, а люди собираются группами больше трёх человек.

По фактам обнаруженных нарушений было составлено 649 протоколов. Стоит отметить, что физическим лицам за это грозят штрафы в размере до 5 тысяч леев, а юридическим – до 35 тысяч леев. Власти настоятельно призывают граждан к соблюдению мер борьбы с коронавирусом.

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