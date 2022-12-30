В Молдове прошли масштабные обыски: изъят крупный арсенал боеприпасов и оружия

0

В течение двух дней правоохранители провели 22 обыска в Кишинёве, а также в Яловенском, Хынчештском, Чимишлийском, Унгенском и Страшенском районах.

По данным пресс-службы ГИП, обыски проводились у 14 граждан в возрасте от 30 до 55 лет, подозреваемых в ношении, хранении, приобретении, производстве, ремонте или торговле огнестрельным оружием. Боеприпасы использовались для охоты на диких животных без соответствующего разрешения и в запрещённый период, в ночное время, что является браконьерством.

Всё найденное было изъято. Подозреваемым грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.