В Молдове прошла неделя борьбы с торговлей людьми

В Молдове прошла неделя борьбы с торговлей людьми

В её рамках был организован ряд мероприятий по информированию населения.

По данным пресс-службы ГИП, национальная кампания стартовала в контексте Европейского дня борьбы с торговлей людьми. Так, в течение недели в стране проводились круглые столы, дебаты, публичные лекции, выставки, семинары и учебные занятия на эту тему. Участники мероприятий получили буклеты с полезной информацией.

К кампании также присоединились сотрудники территориальных подразделений Главного инспектората полиции, которые провели информационно-разъяснительные занятия для молодых людей.

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