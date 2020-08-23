В Молдове прошел автопробег по случаю годовщины Ясско-Кишиневской операции. Президент приветствовал участников (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства приветствовал этим утром участников автопробега «Бессмертный полк» из Кишинева в Шерпены, который состоялся по случаю 76-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

– Поздравил всех с этой датой и отметил, что подобные события способствуют сохранению памяти о тех, кто отдал жизни за мир и спокойствие в нашей стране, – написал он на своей странице в соцсети.

В автопробеге участвовали около 200 автомобилей, в том числе ретро и даже те, что побывали на полях сражений Великой Отечественной войны.

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