В Молдове прошел автопробег по случаю годовщины Ясско-Кишиневской операции. Президент приветствовал участников (ФОТО, ВИДЕО)

В Молдове прошел автопробег по случаю годовщины Ясско-Кишиневской операции. Президент приветствовал участников (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства приветствовал этим утром участников автопробега «Бессмертный полк» из Кишинева в Шерпены, который состоялся по случаю 76-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации. 

– Поздравил всех с этой датой и отметил, что подобные события способствуют сохранению памяти о тех, кто отдал жизни за мир и спокойствие в нашей стране, – написал он на своей странице в соцсети. 

В автопробеге участвовали около 200 автомобилей, в том числе ретро и даже те, что побывали на полях сражений Великой Отечественной войны.

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