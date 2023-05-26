В Молдове пройдут мероприятия по борьбе с незаконной перевозкой людей, грузов и посылок

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Государственная налоговая служба совместно с Генеральным инспекторатом полиции и Национальным агентством автомобильного транспорта примут ряд мер по предотвращению и борьбе с незаконной перевозкой людей, товаров и посылок.

Совместный план действий охватывает 2023-2025 гг. и направлен на борьбу с незаконными перевозками людей, товаров и посылок в национальном и международном сообщении, ликвидацию подпольных вокзалов и несанкционированных пунктов сбора и выдачи посылок и обеспечение законности автомобильных перевозок пассажиров в международном сообщении.

В целях предотвращения и пресечения незаконной перевозки людей, товаров и посылок в национальном и международном сообщении через границу Республики Молдова будет применяться совместный план с созданием совместных мобильных групп по инициативе одной из сторон. Мобильные группы будут документировать несанкционированные рейсы и деятельность, а также незаконные случаи автомобильных перевозок грузов и людей, передаёт moldpres.md.

Кроме того, пройдут мероприятия по отслеживанию и контролю случаев посадки пассажиров на подпольных вокзалах для предотвращения и пресечения этого явления. Проверки будут проводиться на национальных и международных трассах, в приграничных районах и вблизи пунктов пропуска через государственную границу.

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