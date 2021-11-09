В Молдове пройдёт национальная озеленительная кампания

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Ежегодная национальная озеленительная кампания начнётся 13 ноября. В рамках акции будет посажено 5,5 млн саженцев.

Как сообщили в Министерстве окружающей среды, кампания продлится месяц, в ней примут участие сотни примарий и учреждений из всех регионов страны, десятки неправительственных организаций и местных групп, пишет moldpres.md.

– Сейчас уровень облесения в Республике Молдова составляет чуть более 11% территории. Исследования показывают, что леса должны покрывать не менее 25% территории страны для обеспечения сбалансированной окружающей среды, с лучшим качеством воздуха и почвы, достаточным количеством воды и здоровым биоразнообразием. Необходимы экологическое восстановление и расширение национального лесного фонда, – уточнили в ведомстве.

К 2030 году в Молдове необходимо восстановить леса и расширить их до площади не менее ста тысяч гектаров. Министерство окружающей среды призывает всех принять участие в посадке зелёных насаждений. Место и время организации лесопосадок можно узнать на веб-странице www.mediu.gov.md.

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