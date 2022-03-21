В Молдове пройдёт конкурс «Учитель года»

0

Состязание с 28 марта по 22 апреля проведёт Министерство образования и исследований. В нём примут участие 58 учителей со всей страны.

Как уточнили в ведомстве, республиканский этап конкурса пройдёт в онлайн-формате в два этапа. На первом этапе — 28 марта – 7 апреля — члены комиссии будут рассматривать документы участников конкурса и оценят их на устном экзамене «Профессиональный интеллект». На втором этапе — 8-22 апреля —участники пройдут следующие экзамены: «Общественное время», «Специальный тест на сообразительность» и домашнее задание — выступление на тему «Во имя будущего».

Лучшие педагоги будут награждены в номинациях: преподаватель, учитель, воспитатель. Победители, занявшие первые места в каждой номинации, получат награду «Учитель года» и денежную премию в размере 50 тысяч леев. Те, кто займёт второе место, получат 25 тысяч леев и Почётную грамоту Министерства образования, а занявшие третье место — приз в размере 15 тысяч леев и Почётную грамоту, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.