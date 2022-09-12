В Молдове пройдёт кампания по случаю Всемирного дня чистоты

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В более чем 50 населённых пунктах по всей стране 17 сентября будут организованы санитарные мероприятия по случаю Всемирного дня чистоты.

Для всех желающих принять в них участие создана карта с адресами и контактными данными координаторов. Ознакомиться с ней можно по ссылке: https://cutt.ly/4CUjbH6, сообщает moldpres.md.

Ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит экологическая акция «Всемирный день чистоты» с целью объединения усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес-структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты. В рамках этой волонтёрской гражданской акции запланированы массовые субботники и просветительские мероприятия, в которых могут участвовать все желающие. Акцент в уборках делается на природных территориях (леса, поляны, берега водоёмов), а при сборе мусора организуется разделение отходов там, где это возможно. Помимо этого, организаторы акции на местах проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие.

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